Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу президента России Владимира Путина об усилении роли губернаторов регионов в федеральной политике.
- Поддерживаю заявление президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Очень актуальная для Крыма инициатива, - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, ее реализация повысит эффективности региональной политике в России.
Кроме того Аксенов отметил, что поручения главы государства должны быть выполнены в кратчайшие сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU