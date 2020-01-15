Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:32:31+03:00

По его словам, для Крыма это актуальная проблема

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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу президента России Владимира Путина об усилении роли губернаторов регионов в федеральной политике.

- Поддерживаю заявление президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Очень актуальная для Крыма инициатива, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, ее реализация повысит эффективности региональной политике в России.

Кроме того Аксенов отметил, что поручения главы государства должны быть выполнены в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU