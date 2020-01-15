На западе Крыма одобрили строительство газопровода
Крымское отделение Главгосэкспертизы одобрило строительство газопровода в Черноморском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Труба пройдет от Краснополянского газоконденсатного месторождения, которое открыли 62 года назад, до промыслового газопровода «Берег-Глебовка».
Всю инфраструктуру проложат под землей, труба протянется на 4,2 километра. Пропускная способность газопровода составит 10 тысяч кубометров в час.
Начальный запас месторождения составлял 400 миллионов кубических метров.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU