На западе Крыма одобрили строительство газопровода

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:04:42+03:00

Его протяженность составит более 4 километров

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Крымское отделение Главгосэкспертизы одобрило строительство газопровода в Черноморском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Труба пройдет от Краснополянского газоконденсатного месторождения, которое открыли 62 года назад, до промыслового газопровода «Берег-Глебовка».

Всю инфраструктуру проложат под землей, труба протянется на 4,2 километра. Пропускная способность газопровода составит 10 тысяч кубометров в час.

Начальный запас месторождения составлял 400 миллионов кубических метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU