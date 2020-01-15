В Минздраве Крыма рассказали, как выполняют поручения Путина из послания Федеральному собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:13:34+03:00

В республике будут помогать врачам оплачивать жилье и коммуналку

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В Республике Крым, детская смертность за пять лет снизилась более чем на 35%, младенческая смертность - снижена на 26%, написал на своей странице в Instagram глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.

- Этот показатель в нашем регионе ниже, чем в среднем по Российской Федерации, - подчеркнул он. - До 2022 года в республике будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий.

Кроме того, закупят всю необходимую медицинскую технику, что позволит улучшить качество оказываемой медицинской помощи в первичном звене.

- Владимир Владимирович обратил внимание на проблемы с дефицитом кадров в здравоохранении. Напомню, что в Республике Крым действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», - написал Чемоданов.

Иногородние специалисты имеют право получить компенсацию за аренду жилья, за оплату жилищно-коммунальных услуг медработникам, работающим в селах. С 2020 года выплаты по программе «Земский доктор» доступны не только врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет - возрастные ограничения отменены.

- Еще одной значительной мерой поддержки станет ранее анонсированное главой Крыма Сергее Аксеновы приобретение в течение двух лет квартир для узких специалистов, - заключил Чемоданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU