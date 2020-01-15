Крымчане не могут позволить себе крымские блага

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:32:34+03:00

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Уровень цен в Крыму не соответствует уровню доходов жителей молодого российского субъекта, пишет ForPost.

В рейтинге регионов Южного федерального округа по «средним доходам на душу» Крым, по данным за третий квартал 2019 года, занимает предпоследнее место, опередив только Калмыкию. От лидера рейтинга – Краснодарского края – Крым отстает почти наполовину.

С 2015 года уровень среднедушевого дохода вырос на 59%, но при этом на общей картине республика все еще находится в конце рейтинга.

Кроме того, на фиксированный набор потребительских товаров и услуг, в который включи несколько дополнительных товаров (алкоголь и табак, одежду и обувь, коммунальные услуги, предметы домашнего обихода, товары по уходу за жильём и личные услуги и так далее - прим), жители Южного федерального округа тратят 47,5% от своего среднедушевого дохода.

Крымчане на тоже тратят 64,3% от своих доходов.

- Это как раз свидетельствует о том, о чём говорил президент России Владимир Владимирович Путин: цены у нас не соответствуют нашим доходам. Это говорит о невысоком социально-экономическом благополучии населения, – заключила социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Крыму Наталья Киселёва.

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ИСТОЧНИК KP.RU