В Симферополе и Севастополе 16 января частично отключат электричество

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:29:33+03:00

Света не будет несколько часов. Фото: архив "КП"

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16 января, в четверг, в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Электричество отключат из-за ремонта оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дмитрия Ульянова, 30, 34, 28а;

ул. Генерала Васильева, 24-30/1(чет), 23б, 27а;

ул. Трансформаторная, 1, 3, 6,10;

пер. Заречный, 24-28(чет);

ул. Альпинистов, 24-64 (чет), 43-77 (нечет);

ул. Западная, 18-50(чет), 17-53(нечет);

пер. Крутой, 46-66(чет), 15-37(нечет);

ул. Леси Украинки, 66-90 (чет), 95-101 (нечет)

Каменский массив: садовые товарищества «Монтажник», «Звездочка», «Огонек», «Мечта», «Строитель», «Гвоздика», «Троянда», «Машиностроитель», «Сегмент», «Сельский строитель», «Химик», «Связист», «Телефонист», «Восход», «Уют1», «Трикотажник», «Лаванда»;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Надежды Островской,9,11,13,15,14,16,18;

ул. Ерошенко,16,18,20;

ул. Дмитрия Ульянова,18,20,22

с 10.00 до 16.00

Андреевка: ул. Огородная,14-18,13-19; пер. Садовый,4-6,16,23; ул. Центральная,4-20,11-Б,1-41,53

с 11.00 до 17.00

ул. Колобова, 20

ул. Загордянского,2-24,38-40,44,5-Б,5-В,5-Г,11-Б,3-31,35,65,95,99

с 12.00 до 16.00

с. Орлиное: пер. Дачный ,2-б,2-А,4-8,7-а,5-7; ул. Амет-Хана Султана ,2-34,1-27; ул. Высоцкого ,2,6-10,14,20,24,1-29; ул. Гаспринского Исмаила,2,6-10,14; ул. Тюкова ,61; ул. Молодежная,2-Ж/1,2-Ж/3,2-10,3,26-А; ул. Крымская,2-10,1-11; ул. Тенистая,26,36,15,33-35,43-51,55,59; ул. Зеленая ,4-8,20,1; ул. Полевая ,34-44,25-27,31-43; пер. Далекий; СТ Нива, СТ Байдарская долина

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