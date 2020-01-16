2020-01-16T09:33:53+03:00
Общество

В центре Симферополя появилась платная парковка

Она рассчитана на 56 автомобилей
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Пресс-службу администрации СимферополяФото: Пресс-службу администрации Симферополя
Изменить размер текста:

На улице Самокиша в Симферополе начала работать платная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Она рассчитана на 56 мест, шесть из которых отведены под автомобили людей с ограниченными возможностями.

Парковка работает ежедневно с 7.00 до 19.00. Час стоянки на ней обойдется в 50 рублей.

- Благодаря введению в Симферополе новых парковок, в центре города будет меньше пробок, - подчеркнули в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь новое расписание
Крымский министр юстиции пробыл безработным один день: Его восстановили в должности
За год аэропорт "Симферополь" обслужил больше 5 миллионов человек
В центре Симферополя появилась платная парковка
Трасса «Таврида» готова на 85%
Погода в Крыму на 16 января: до +10 градусов и облачно
В Симферополе и Севастополе 16 января частично отключат электричество
Крымчане не могут позволить себе крымские блага
В Минздраве Крыма рассказали, как выполняют поручения Путина из послания Федеральному собранию
На западе Крыма одобрили строительство газопровода
Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны
Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя
В Симферополе начали готовить футбольных арбитров
Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ
«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект
Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места
На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки
Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины
Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля
В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году
Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца
Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма
Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста