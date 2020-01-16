В центре Симферополя появилась платная парковка

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:33:53+03:00

Она рассчитана на 56 автомобилей

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На улице Самокиша в Симферополе начала работать платная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Она рассчитана на 56 мест, шесть из которых отведены под автомобили людей с ограниченными возможностями.

Парковка работает ежедневно с 7.00 до 19.00. Час стоянки на ней обойдется в 50 рублей.

- Благодаря введению в Симферополе новых парковок, в центре города будет меньше пробок, - подчеркнули в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU