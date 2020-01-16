2020-01-16T10:53:16+03:00
Общество

Крымский министр юстиции пробыл безработным один день: Его восстановили в должности

Аксенов уволил Олега Шаповалова в среду, а в четверг назначил заново - подзаг
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов вернул Олега Шаповалова на должность министра юстиции республики.

- Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым - министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в документе, который опубликован на портале правительства Крыма.

Напомним, КП-Крым писала, что Сергей Аксенов уволил Шаповалова с должности министра юстиции в среду, 15 января.

В 1995 года Шаповалова приняли в Крымскую коллегию адвокатов, а с 2014 он занимал должность главы Минюста Крыма.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь новое расписание
Крымский министр юстиции пробыл безработным один день: Его восстановили в должности
За год аэропорт "Симферополь" обслужил больше 5 миллионов человек
В центре Симферополя появилась платная парковка
Трасса «Таврида» готова на 85%
Погода в Крыму на 16 января: до +10 градусов и облачно
В Симферополе и Севастополе 16 января частично отключат электричество
Крымчане не могут позволить себе крымские блага
В Минздраве Крыма рассказали, как выполняют поручения Путина из послания Федеральному собранию
На западе Крыма одобрили строительство газопровода
Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны
Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя
В Симферополе начали готовить футбольных арбитров
Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ
«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект
Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места
На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки
Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины
Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля
В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году
Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца
Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма
Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста