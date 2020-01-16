Крымский министр юстиции пробыл безработным один день: Его восстановили в должности
Глава Крыма Сергей Аксенов вернул Олега Шаповалова на должность министра юстиции республики.
- Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым - министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - говорится в документе, который опубликован на портале правительства Крыма.
Напомним, КП-Крым писала, что Сергей Аксенов уволил Шаповалова с должности министра юстиции в среду, 15 января.
В 1995 года Шаповалова приняли в Крымскую коллегию адвокатов, а с 2014 он занимал должность главы Минюста Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU