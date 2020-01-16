Ученый рассказал, как повлияет глобальное потепление на Крым

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:17:39+03:00

Прошлый год был аномально теплым для полуострова

Изменить размер текста: A A

В ближайшем будущем Крым ждут засухи и аномальная жара, пишет ForPost.

Прошлый год был самым теплым по средней температуре за последние 100 лет.

- Считаю, что тенденция потепления обязательно захватит Крым. А частота засушливых явлений, которые отмечаются последние несколько лет, сохранятся и в последующие годы, - рассказал доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени Вернадского Владимир Рябов.

По его словам, надо уже сейчас готовиться к засухе и еще более высоким температурам.

- Летом температуры будут достигать своего предельного уровня - плюс 38-39 градусов. Вероятность такого развития событий очень большая, - подчеркнул он.

Климатические изменения связывают с симбиозом естественных явлений планеты и антропогенного фактора.

Стоит отметить, что кроме аномально жаркой погоды изменения климата на полуострове проявляются в уменьшении количества осадков.

Так, за вторую декаду 2019 года в месяц выпадала только половина нормы осадков.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU