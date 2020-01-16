Ученый рассказал, как повлияет глобальное потепление на Крым
В ближайшем будущем Крым ждут засухи и аномальная жара, пишет ForPost.
Прошлый год был самым теплым по средней температуре за последние 100 лет.
- Считаю, что тенденция потепления обязательно захватит Крым. А частота засушливых явлений, которые отмечаются последние несколько лет, сохранятся и в последующие годы, - рассказал доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени Вернадского Владимир Рябов.
По его словам, надо уже сейчас готовиться к засухе и еще более высоким температурам.
- Летом температуры будут достигать своего предельного уровня - плюс 38-39 градусов. Вероятность такого развития событий очень большая, - подчеркнул он.
Климатические изменения связывают с симбиозом естественных явлений планеты и антропогенного фактора.
Стоит отметить, что кроме аномально жаркой погоды изменения климата на полуострове проявляются в уменьшении количества осадков.
Так, за вторую декаду 2019 года в месяц выпадала только половина нормы осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU