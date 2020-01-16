2020-01-16T12:40:50+03:00
Общество

«Прикована цепью, умирает от голода»: В Симферополе жестоко издеваются над беззащитной собакой

Зоозащитники просят помочь несчастному животному [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Собака истощена до предела. Фото: Maria Rudakova‎/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FBСобака истощена до предела. Фото: Maria Rudakova‎/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB
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«Давайте попробуем ее спасти, пожалуйста!» - такие трогательные посты заполонили социальные сети. Очевидцы рассказывают, что в Симферополе на улице Кечкеметской хозяева держат собаку на привязи без еды и воды.

- К ним достучаться не могу – не открывают. Хотела поговорить, привезла корм, но увы! – пишет волонтер. – А пес уже потерял голос от слабости, лапы подкашиваются от голода. Люди, живущие по соседству рассказывают, что собака несколько недель подряд изводила своим воем весь район.

Но ее хозяйки - две сестры - на жалобы соседей реагируют агрессивно: свое недовольство они вымещают на собаке, жестоко ее избивая.

Соседи, чтобы не причинить вреда несчастному животному, оставили попытки вразумить бессердечных хозяев, а просто подкармливают собаку, бросая через забор хлеб и мясные обрезки.

Крымские зоозащитники уже начали поиски людей, готовых приютить несчастную собаку, если ее удастся освободить.

КП-Крым в пресс-службе МВД сообщили: чтобы помочь животному нужно написать заявление в полицию. Тогда у правоохранителей появится официальный повод провести проверку по данному факту.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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