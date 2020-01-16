2020-01-16T11:59:03+03:00
Общество

В Симферополе посреди тротуара установили ситилайт

Хотя по документам он должен был быть на газоне
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымское информационное агентствоФото: Крымское информационное агентство
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На улице Киевской в Симферополе установили ситилайт прямо на тротуаре, пишет Крымское информационное агентство.

В соцсетях горожане указывают, что основание конструкции практически полностью перекрывает проход для людей.

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, ситилайт должны были установить на газоне возле тротуара.

Ровно такая же ситуация на улице Севастопольская рядом с бывшим заводом имени Первого Мая, только там таких ситилайтов два.

Однако после жалоб горожан рекламную конструкцию на улице Киевской убрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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