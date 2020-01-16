В Симферополе посреди тротуара установили ситилайт

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:59:03+03:00

Хотя по документам он должен был быть на газоне

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На улице Киевской в Симферополе установили ситилайт прямо на тротуаре, пишет Крымское информационное агентство.

В соцсетях горожане указывают, что основание конструкции практически полностью перекрывает проход для людей.

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, ситилайт должны были установить на газоне возле тротуара.

Ровно такая же ситуация на улице Севастопольская рядом с бывшим заводом имени Первого Мая, только там таких ситилайтов два.

Однако после жалоб горожан рекламную конструкцию на улице Киевской убрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU