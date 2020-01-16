2020-01-16T14:06:08+03:00
Общество

В бывшем Доме Дворянского собрания Симферополя нашли уникальные предметы старины

Карту времен нацисткой оккупации Крыма, курительную трубку из керамики и самодельные гвозди [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия КрымаФото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Крыма
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В доме Дворянского собрания в Симферополе полным ходом идет реставрация. Оказалось, что стены здания, которое построили почти 200 лет назад, хранят в себе ценные артефакты былых веков.

Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Крыма

Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Крыма

В ноябре прошлого года во время ремонта там нашли копию немецкой карты Симферополя 1943 года. На ней указаны названия улиц во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны. Карту передали мемориальному комплексу «Красный».

Накануне в здании Дворянского собрания нашли еще несколько предметов XIX века.

- Когда ремонтировали одно из помещений, работники обнаружили курительную трубку из керамики, некоторое количество самодельных гвоздей и старую газету с рекламой, - рассказал КП-Крым директор Крымнаследия Александр Политов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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