Вот и сказочке конец: Когда в Симферополе уберут новогодние украшения

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:00:45+03:00

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К новогодним праздникам Симферополь украсили праздничной иллюминацией, елками и фотозоной. В пресс-службе администрации столицы КП-Крым рассказали, когда их уберут.

- Елки и всю иллюминацию будут убирать, как обычно, после 19 января. Они находятся на балансе города и хранить их будут на базе МБУ «Город» или на базе МБУ «Горсвет», - рассказали в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что искусственные елки установлены на площади и бульваре им Ленина и возле кинотеатра «Симферополь». Традиционный символ Нового года уже убрали на пересечении улиц Горького и Пушкина, а также в «Детском парке».

- Когда демонтируют и снимут все елочные игрушки, то недостача будет, так каждый год происходит, - с огорчением констатировали в пресс-службе, имея ввиду регулярные кражи украшений жителями и гостями города.

Однако никаких ЧП с праздничными конструкциями в этом году в городе не было, все работало в штатном режиме и радовало горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU