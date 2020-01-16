2020-01-16T14:16:40+03:00
Экономика

Правительство Крыма списало миллионные долги за газ тепловикам, частным компаниям и заводу «Титан»

В итоге «Черноморнефтегаз» потерял 240 миллионов рублей
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Правительство Крыма списало задолженность за газ, накопленную частными компаниями и госпредприятиями за последние 5 лет, перед поставщиками «Крымгазсети» и «Черноморнефтегаз».

Больше половины из 240-миллионной задолженности приходится на «Титановые инвестиции», чей химический завод в Армянске привел к экологической катастрофе осенью 2018 года.

Распоряжение Совмина датировано 13 января и принято с целью сокращения взаимной задолженности между «Крымгазсетями» и «Черноморнефтегазом» суммы долгов, признанных безнадежными.

Среди крупнейших должников - главный поставщик тепла на Южном берегу Крыма МУП «Ялтакурорттеплоэнерго» с суммой почти 35 миллионов рублей, Бахчисарайские тепловые сети с долгом в 16,7 миллиона, обслуживающая многоэтажки «Консоли» компания «Комфорт» с 5,5 миллиона рублей. Всего с тепловиков списали долгов за газ на сумму 64,5 миллиона рублей.

На 163 миллиона рублей использованного топлива простили предприятиям, в том числе 151,5 миллион заводу «Титан» и 6,8 миллиона частному поставщику «Транс- Континенталь», чьи сети были национализированы в 2014 году, но предприятие продолжало работать и взимать плату за топливо с населения. Уплаченные абонентами 9 миллионов рублей также признаны безнадежными долгами перед «Крымгазсети».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов озвучил общие долги «Титана» за электроэнергию и газ в размере 1,8 миллиарда рублей и пригрозил национализировать предприятие, если не будут приняты меры по снижению выбросов и экологического вреда.

За собственные средства «Титан» намеревался поставить установку по нейтрализации кислых стоков, стоимостью в 677 миллионов рублей. До сих пор это обязательство не выполнено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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