Танцы с метлами: В Ялте дворники соберутся на международный бал
В Ялте пройдет Первый Международный Бал дворников, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Это будет бал с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья, - сказал глава администрации города Иван Имгрунт.
Их планируют пригласить из бывших союзных республик, а также из стран Европы - Австрии, Германии, Турции, Греции.
Кроме того, приглашения отправят и в города-побратимы Ялты - Баден-Баден и Ниццу.
Для подготовки мероприятия власти города изучали опыт Венских балов, которых более 40, из них выбрали два - Бал охотников и Бал дворников.
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ИСТОЧНИК KP.RU