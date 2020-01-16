Танцы с метлами: В Ялте дворники соберутся на международный бал

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:04:01+03:00

Мужчины в парадной форме, дамы в белых платьях

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В Ялте пройдет Первый Международный Бал дворников, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Это будет бал с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья, - сказал глава администрации города Иван Имгрунт.

Их планируют пригласить из бывших союзных республик, а также из стран Европы - Австрии, Германии, Турции, Греции.

Кроме того, приглашения отправят и в города-побратимы Ялты - Баден-Баден и Ниццу.

Для подготовки мероприятия власти города изучали опыт Венских балов, которых более 40, из них выбрали два - Бал охотников и Бал дворников.

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ИСТОЧНИК KP.RU