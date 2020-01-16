2020-01-16T17:01:47+03:00
Общество

Водители в шоке: В центре Симферополя работают светофоры, провоцирующие ДТП

На перекрестке для всех сразу горит зеленый сигнал
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Скриншот из видео Anatoliy TsurkinФото: Скриншот из видео Anatoliy Tsurkin
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Водители в шоке: в центре Симферополя на пересечении улиц Александра Невского и Желябова для всех участников дорожного движения, которые едут по Т-образному перекрестку, горит «зеленый» на светофоре.

Горожане возмущены тем, что в крымской столице создали столь опасную ситуацию для водителей.

- Да...там безобразие... Ещё и "вафлю" нарисовали... На ней не возможно не остаться, если загорелся желтый, а ты пропускал "летящего" на желтый справа, - негодует в комментариях Ольга из Симферополя.

Рядом со светофором висят знаки "Выезд на дорогу с односторонним движением" и "Уступи дорогу", но согласно правилам дорожного движения сигналы светофора приоритетнее дорожных знаков.

Поэтому, когда два потока автомобилей выезжают с улицы Желябова, они рискуют врезаться в бок тем, кто двигается по улице Александра Невского.

Корреспондент КП-Крым направил запрос по этому поводу в городскую администрацию, однако ответа пока не поступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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