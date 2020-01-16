2020-01-16T16:59:01+03:00
Происшествия

Двое украинцев обокрали пенсионера из Крыма на полтора миллиона рублей

Крупная сумма денег лежала в барсетке у потерпевшего
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце июля прошлого года в квартиру пенсионера, как к себе домой, зашли двое мужчин и без стеснения утащили с собой кожаную барсетку. В нее 78-летний мужчина складывал деньги на «черный день».

Как удалось выяснить КП-Крым, всего в барсетке накопилось полтора миллиона рублей и 1,4 тысячи долларов (86 тысяч рублей по текущему курсу, - Ред.).

Полицейским о преступлении в тот же день рассказал сын потерпевшего. Стражи порядка быстро нашли одного из воришек - 32-летнего безработного жителя Украины.

Его во время очной ставки опознали пенсионер и свидетели, несмотря на это мужчина не признался в преступлении. Но это не помешало возбудить против него уголовное дело за кражу. А вот соучастника преступления полицейские не смогли найти до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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