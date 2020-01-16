Улицу Невского в Симферополе расчистят от незаконных проводов

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:12:43+03:00

Владельцев части сетей найти так и не удалось

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На улице Александра Невского в Симферополе демонтируют все незаконные сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Во время капремонта улицы заменили опоры контактной сети для троллейбусов. Часть компаний, чьи провода были на старых опорах, перенесли их на новые.

До пятницы, 17 января, всем владельцам сетей на улице Александра Невского надо привести их в порядок, а ненужные - демонтировать.

После указанного срока все «висящие» провода демонтируют принудительно.

Стоит отметить, что собственников части сетей найти не получилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU