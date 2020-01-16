2020-01-16T18:06:50+03:00
Общество

В крымских машинах скорой помощи появятся тревожные кнопки

Водитель сможет вызвать наряд, если медикам будет что-то угрожать
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФФото: Пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ
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Автомобили скорой помощи в Республики Крым оборудуют «тревожными кнопками», сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

В рамках пилотного проекта кнопками оборудуют весь автопарк скорой помощи. Теперь, если на водителей скорой напали, они смогут вызвать наряд Росгвардии.

Сигнализация автоматически отправит вызов на пульт охраны национальной гвардии, после чего сотрудники ведомства в реальном времени смогут определить местоположение водителя, который попал в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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