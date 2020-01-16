В крымских машинах скорой помощи появятся тревожные кнопки

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:06:50+03:00

Водитель сможет вызвать наряд, если медикам будет что-то угрожать

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Автомобили скорой помощи в Республики Крым оборудуют «тревожными кнопками», сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

В рамках пилотного проекта кнопками оборудуют весь автопарк скорой помощи. Теперь, если на водителей скорой напали, они смогут вызвать наряд Росгвардии.

Сигнализация автоматически отправит вызов на пульт охраны национальной гвардии, после чего сотрудники ведомства в реальном времени смогут определить местоположение водителя, который попал в беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU