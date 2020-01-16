В Керчи сократили несколько отделов полиции
В Керчи сократили два отдела полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Теперь в здании бывшего отдела полиции №1, которое находится на улице Вокзальное шоссе, 42, будет располагаться следственный отдел УМВД по Керчи.
А на месте бывшего отдела №3, что на улице Розы Люксембург, 2, - отдел дознания УМВД по Керчи.
На базе отдела полиции №2 УМВД по Керчи сформируют отдел полиции №1, который будет обслуживать район Аршинцево, в здании отдела будут дислоцироваться только службы участковых и уголовного розыска.
Дежурные части отделов полиции города реорганизованы.
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ИСТОЧНИК KP.RU