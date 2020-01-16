В Симферополе и Севастополе 17 января частично отключат электричество

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:20:01+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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17 января, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополе пропадет свет. Электричество отключат, потому что идет ремонт трансформаторов и другого оборудования.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Аэрофлотский, 10-14 (чет);

пер. Заводской, 13, 33, 35, 46-52 (чет);

ул. Кржижановского, 10; ул. Яблочкова 1-11(нечет);

Каменский массив: садовые товарищества – «Радуга», «Надежда»,

«Геолог», «Садовод», «Ромашка», «Тепловик», « Ягодка-Крым», «Сельский Строитель», «Связист (Телефонист)», «Автомобилист-1», «Урожай-1», «Пневматика», «Сегмент», «Химик», «Машиностроитель», «Пчелка», «Колос», «Троянда», «Швейник», «Уют-1», «Мотор», «Дружба», «Мелиоратор», «Лаванда», «Вымпел», «Восход», «Трикотажник», «Здоровье», «Ударник», «Ремонтник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

с. Павловка – пер. Зернистый 4, 6, 1; пер. Лебединый 2, 6-14 (нечет.), 18, 22, 8-А, 10-А, 1, 3, 7; ул. Родниковская 44-74 (чет.), 58-А, 60-А, 60-Б, 11-31 (нечет.), 35-37 (нечет.), 41, 43, 45, 73, 77, 41-А; пер. Родниковский 1-19; ул. Спортивная 1-7, 9, 11; ул. КСП «Красный Октябрь» 487.

с. Орлиное - ул. Урожайная 8, 10, 12, 26, 50, 62, 66, 1, 5, 9, 11, 15, 19, 27, 41, 43, 75; ул. Счастливая 2, 6, 8, 12, 24, 38, 50, 52, 54; ул. Интернациональная 40, 42, 46, 48, 56, 31, 43; пер. Ровный 3.

с 09.00 до 17.00

ул. Шостака,1-9; ул. Глухова, 9,9-А; ул. Меньшикова,17-27,82

с 09.00 до 13.00

с.Терновка: ул Королева,10,1-11; ул. Молодежная,14-16,34; ул. Садовая,2-60,1-7,15-69; ул. Горная,2-8,12,1,5,13

с 11.00 до 16.00

пер. Язоновский,1; ул. Гоголя,21-25,29-33,33-А; ул. 4 Бастионная,28,9

ИСТОЧНИК KP.RU