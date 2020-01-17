2020-01-17T13:10:05+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе дотла сгорела иномарка

Владелец машины пытался сам потушить, но огнетушители не сработали
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по РКФото: Пресс-служба МЧС по РК
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В селе Андрусово Симферопольского района сгорел автомобиль «Daewoo Leganza», сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Водитель решил прогреть автомобиль перед поездкой, завел его, а сам пошел в дом. Когда мужчина вышел из дома, то увидел, что перед его «железного коня» объят пламенем.

Он попытался сам потушить пожар, но ни один из огнетушителей, которые были у него в машине, не сработал.

Сотрудникам МЧС понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. К сожалению, огонь уничтожил автомобиль полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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