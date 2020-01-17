В Симферопольском районе дотла сгорела иномарка
В селе Андрусово Симферопольского района сгорел автомобиль «Daewoo Leganza», сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Водитель решил прогреть автомобиль перед поездкой, завел его, а сам пошел в дом. Когда мужчина вышел из дома, то увидел, что перед его «железного коня» объят пламенем.
Он попытался сам потушить пожар, но ни один из огнетушителей, которые были у него в машине, не сработал.
Сотрудникам МЧС понадобилось полчаса, чтобы ликвидировать возгорание. К сожалению, огонь уничтожил автомобиль полностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU