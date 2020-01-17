Распогодилось: В Симферополь прилетели самолеты, которые задерживались из-за тумана
Сейчас в воздушной гавани перенесли прибытие и взлет девяти самолетов
Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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В аэропорту «Симферополь» приземлились первые рейсы, которые задержали из-за тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.
Сейчас из-за тумана в аэропорту перенесли прибытие и взлет девяти самолетов. Авиакомпании отменили отправление двух рейсов в Москву и одного в Сочи.
Командир одного из самолетов отправился на запасной аэродром в Анапе. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым.
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ИСТОЧНИК KP.RU