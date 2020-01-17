Распогодилось: В Симферополь прилетели самолеты, которые задерживались из-за тумана

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:06:25+03:00

Сейчас в воздушной гавани перенесли прибытие и взлет девяти самолетов

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В аэропорту «Симферополь» приземлились первые рейсы, которые задержали из-за тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

Сейчас из-за тумана в аэропорту перенесли прибытие и взлет девяти самолетов. Авиакомпании отменили отправление двух рейсов в Москву и одного в Сочи.

Командир одного из самолетов отправился на запасной аэродром в Анапе. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU