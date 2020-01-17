На барахолке в Германии нашли орден Красной звезды ветерана из Крыма

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:05:21+03:00

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На барахолке в Мюнхене (Германия) нашли орден Красной звезды, который принадлежал ветерану Великой Отечественной войны из Крыма ефрейтору Петру Ивановичу Босову, пишет Крымская газета.

Награду он получил за то, что во время прорыва обороны противника на плацдарме реки Одер южнее Франкфурта 16 апреля 1945 первым поднялся в атаку на врага.

Затем Петр Иванович ворвался в траншею и в упор застрелил немецкого офицера, а четырех вражеских солдат взял в плен.

Два дня отбивая ожесточенные контратаки противника в районе села Лоссов, он уничтожил 11 немецких солдат и офицеров, а трофейным гранатометом уничтожил станковый пулемет.

- Я не застала Петра Ивановича, он в 1949 году утонул в Крыму, когда поплыл в море за лодкой во время шторма. Был бригадиром в рыбколхозе в Рыбачьем. Его через три недели нашли аж под Никитским ботаническим садом, - рассказала невестка ветерана Галина Босова.

Скоро орден Красной звезды передадут родственникам ефрейтора Петра Босова.

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ИСТОЧНИК KP.RU