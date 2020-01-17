Севастопольцы просят продлить рейсы катеров до поздней ночи

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:00:14+03:00

Жителям микрорайона Радиогорка приходится ехать домой через пол города, если они не успели на последнее судно

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Жители севастопольского микрорайона Радиогорка просили продлить прямые рейсы катеров до 23.00, но им отказали, пишет ForPost.

- Многие наши дети учатся во вторую смену и не успевают на последний катер. В театр, если позволяем себе выбраться, то потом приходится домой добираться только через площадь Захарова, автобусы в это время ходят с большим интервалом, - написали жители.

В департаменте транспорта Севастополя уточнили, что в 2020 году планирование регулярных перевозок будет актуализировано, в том числе - в планах продлить работу транспорта в микрорайоне Радиогорки.

А пока руководство Севастопольского морского порта не может выделить катера для дополнительных рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU