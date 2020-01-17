Пожарные вынесли из огня 88-летнюю крымчанку

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:20:00+03:00

В Советском районе горел крыша на частном доме и гараже

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В селе Ильичево Советского районе пожарные спасли из огня 88-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, то выяснили, что горит кровля на частном доме. Огонь перекинулся на крышу соседнего гаража и на две легковушки, которые стояли внутри него.

Во время ликвидации огня пожарные и нашли женщину, ее передали скорой помощи.

Всего огонь охватил 30 квадратных метров, причины возгорания выясняют эксперты.

Ранее КП-Крым писала, что под Симферополем дотла сгорел автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU