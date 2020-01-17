2020-01-17T17:17:53+03:00
Общество

После падения футбольных ворот на крымского школьника Следком возбудил дело

Десятилетний Захар серьезно повредил голову на уроке физкультуры
Надежда ДАЦЮК
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Следователи выясняют детали ЧП. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. СевастополюСледователи выясняют детали ЧП. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю
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После инцидента произошедшего в одной из крымских школ, Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело.

Напомним, в селе Новопокровка Кировского района на второклассника Захара упали футбольные ворота. ЧП случилось во время урока физкультуры, когда дети по эстафете передавали друг другу мяч. Один из учеников отвлекся от игры и сдвинул ворота, а после они рухнули на 10-летнего школьника.

Медики выяснили, что после инцидента у школьника сильно повреждена голова, а в лобной кости осколки.

- По результатам процессуальной проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Следствием детально изучаются обстоятельства происшествия, соблюдение правил безопасности в образовательном учреждении, законность установки и нахождения футбольных ворот, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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