После падения футбольных ворот на крымского школьника Следком возбудил дело

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:17:53+03:00

Следователи выясняют детали ЧП. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю

Изменить размер текста: A A

После инцидента произошедшего в одной из крымских школ, Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело.

Напомним, в селе Новопокровка Кировского района на второклассника Захара упали футбольные ворота. ЧП случилось во время урока физкультуры, когда дети по эстафете передавали друг другу мяч. Один из учеников отвлекся от игры и сдвинул ворота, а после они рухнули на 10-летнего школьника.

Медики выяснили, что после инцидента у школьника сильно повреждена голова, а в лобной кости осколки.

- По результатам процессуальной проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Следствием детально изучаются обстоятельства происшествия, соблюдение правил безопасности в образовательном учреждении, законность установки и нахождения футбольных ворот, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU