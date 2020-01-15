В больницу вез физрук: В крымском селе футбольные ворота разбили голову второкласснику

Прямиком с урока физкультуры ученик второго класса отправился в реанимацию. На мальчика упали футбольные ворота, которые разбили десятилетнему Захару голову. ЧП случилось в школе села Новопокровка, Кировского района Крыма.

- Дети на уроке физкультуры по эстафете передавали друг другу мяч, - рассказала КП-Крым Татьяна Яковлева, директор Новопокровской школы. - В это время ворота и упали прямо на ребенка.

Позже выяснилось, что один из учеников отвлекся от игры и сдвинул эту довольно увесистую конструкцию с места. Ворота «потеряли» равновесие и рухнули на 10-летнего Захара.

- Ворота у нас без дела стояли в коридоре, но в декабре в нашем спортзале проводили районные соревнования по мини-футболу, вот и занесли их, - объяснила КП-Крым руководитель школы.

На первый взгляд никаких видимых повреждений не было - у мальчики просто пошла кровь из носа. После того, как школьная медсестра остановила кровь, ребенка решили все-таки показать врачам.

Учитель физкультуры уложил мальчика на заднее сиденье своего автомобиля и повез в Кировское. Там на станции «Скорой помощи» Захара уже встречала мама, которая находилась по делам в райцентре.

- На той же машине ребенка повезли в Феодосию, чтобы уточнить диагноз, а получив направление отправились в Симферополь - в Республиканскую детскую клиническую больницу, - рассказала Татьяна Яковлева. - Физрук домой попал лишь на следующий день, к пяти утра.

Беспокойство оказалось не напрасным: ворота серьезно повредили голову мальчугану и сейчас врачи думают, как поступить с осколками лобной кости, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего.

Примечательно, что Захар немного старше своих ровесников, потому что пошел в школу чуть позже из-за проблем с речью.

- Учится хорошо, смышленый и умный парнишка, - отметила педагог. - Мы просто все в шоке от случившегося.

Сейчас вся Новопокровка молится за Захара, чтобы он быстрее выздоровел.

Следователи выясняют детали ЧП. Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю

Инцидентом заинтересовался крымский Следком.

- Устанавливается круг должностных лиц, ответственных за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот и их законность нахождения в детском учреждении, - отметили в ведомстве - По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Напомним, что в этом учебном году в Феодосии серьезные травмы получил третьеклассник которого поранили в школе дверями.

Два года тому назад в Кировском 8-летний мальчик получил смертельные травмы, играя во дворе - на него упали качели. Жизнь подростка из села Верхнесадовое города Севастополя унесли футбольные ворота на школьном стадионе.

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