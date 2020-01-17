Доходы Республики Крым выросла на 6 миллирдов рублей за год

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:50:14+03:00

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Собственные (налоговые и неналоговые) доходы Республики Крым за год выросли на шесть миллиардов рублей, пишет Крымское информационное агентство.

По сравнению с 2018 годом доходы республиканского бюджета выросли с 40,6 до 46,7 миллиардов рублей, или почти на 15%.

- Этот рост обеспечен, прежде всего, ростом крымской экономики и инвестициями в нее, созданием рабочих мест и повышением зарплат, - рассказала глава Минфина Крыма Ирина Кивико.

По ее словам, утвержденные планы на 2019 год по доходам выполнены на 100,4%, в том числе налоговые доходы увеличились более чем на 4,9 миллиардов рублей, неналоговые — на 1,1 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU