2020-01-19T19:36:14+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 20 января частично отключат электричество

Перебои со светом возникнут из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет в дневное время. Фото: архив "КП"Свет пропадет в дневное время. Фото: архив "КП"
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20 января, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества. Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому временно и прекращают подачу света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

пер. Косогорный, 1-15 (нечет);

ул. Хабаровская, 25-77 (нечет), 28-48 (чет);

ул. Кечкеметская, 89-105 (нечет), 100, 100а, 114, 114а, 118/15-124 (чет), 159;

ул. Арабатская, 3, 55-69 (нечет), 60-74 (чет);

ул. Лазо, 25-47 (нечет), 42-62 (чет);

ул.Панфиловцев, 40-63, 65, 67;

пер. Бокуна, 36; ул. Алтайская, 25а;

ул. Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет);

ул. Чернышевского 8-14 (чет), 11-17(нечет);

ул. Большевика Шаталова 26-30 (чет);

Каменский массив: садовые товарищества - «Звездочка»; «Локомотивец»; «Бодрость»; «Здоровье»; «Авиатор»; «Садко»; «Овен»; «Радуга»; «Темп»; «Станция техобслуживания»; «Муромец»; «Нерудник»; «Водник»; «Автотранспортник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель»; «Консервщик»; «Строитель»; «Механизатор»; «Мечта»; «Энтузиаст»; «Урожай»; «Степное»; «Металлист»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Лизы Чайкиной, 95-99,30

Проспект Генерала Острякова,152-162

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35; ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25; ул. Льва Толстого,24-28

с 9. 30 до 13.00

ул. Казачья,6,12-20,7,11,15,17

с 10.00 до 14.00

с.Терновка: ул. Новая,2-36,1-37; ул. Лесная,2-22,1-21

с 11.00 до 17.00

пер. Ясный,2-12,1-7; ул. Разъездная,2-А,4-А,6-А,8-А,10-А,12-А,1-3,11; ул. Ясная,2-18,21/1,1-19

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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