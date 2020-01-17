В Севастополе 18 и 19 января частично отключат электричество

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:41:15+03:00

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18 и 19 января, в субботу и воскресенье, в отдельных районах Севастополя пропадет свет. Энергетики отключат электричество в связи с техническими работами. Горожанам на несколько часов станут недоступны отдельные блага цивилизации, которые зависят от энергоснабжения.

Где в Севастополе не будет электричества

18 января с 10.00 до 16.00

ул. Каховская,14-24,7-25;

ул. Некрасова,2-А,2-20,1-49;

ул. Потемкинцев,22-30,25-33;

ул. Серафимовича,47;

ул. Александера,6-62,1-37,45-51;

ул. Весенняя,8-10,14,1-23,39

19 января с 10.00 до 16.00

Мекензиевы Горы: пер. Кривой,2,6-8,1-3,7-9; пер Сенной,6,1,5,11; ул. Сенная,6,10-12,20,26; ул. Родниковая,2,10,3-9,13-19

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ИСТОЧНИК KP.RU