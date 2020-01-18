2020-01-18T08:23:17+03:00
Общество

Погода в Крыму на 18 января: местами туман и небольшой дождь

Воздух прогреется до +6
Артем АРТЕМОВ
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На полуострове снова холодаетНа полуострове снова холодаетФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В субботу, 18 января, в Крыму не ожидается опасных метеорологических явления, передает крымский гидрометцентр.

В крымской столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков, туман и гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3.

Облачно с прояснениями в Севастополе. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +2…+4.

На Южном береге Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4; днем +4…+6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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