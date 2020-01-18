Крымские археологи нашли в Турции древние артефакты
На раскопках в Турции археологи из Севастопольского государственного университета участвовали в археологической миссии в Сирии, передает пресс-служба учебного заведения.
Самые интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV веком до нашей эры, в где в большом числе представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров. Часть статуэток связана с культом Афродиты.
Все эти памятники мелкой пластики, скорее всего связаны, с отправлением культов домашнего характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU