Крымские археологи нашли в Турции древние артефакты

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:14:49+03:00

Терракотовые статуэтки сделаны в IV веке до нашей эры

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На раскопках в Турции археологи из Севастопольского государственного университета участвовали в археологической миссии в Сирии, передает пресс-служба учебного заведения.

Самые интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV веком до нашей эры, в где в большом числе представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров. Часть статуэток связана с культом Афродиты.

Все эти памятники мелкой пластики, скорее всего связаны, с отправлением культов домашнего характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU