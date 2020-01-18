2020-01-18T13:17:17+03:00
Происшествия

Севастопольского бизнесмена будут судить за долги по зарплате в 7 миллонов

Сотрудники его компании девять месяцев были без денег
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Предпринимателя из Севастополя будут судить за то, что он не платил зарплаты, передает пресс-служба Следкома по Республике Крым и Севастополю.

Генеральный директор компании ООО «Холдинг «Южный» с сентября 2018 года по апрель 2019 года не выплачивал своим сотрудникам зарплату.

С июня по сентябрь 2018 года он платил свои работникам ниже МРОТа. Из-за чего к апрелю прошлого года предприятие задолжало своим 54 сотрудникам почти семь миллионов рублей.

Сейчас руководство холдинга активно гасит долги перед сотрудниками, а уголовное дело против генерального дела направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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