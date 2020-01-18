Симферополец разбил машину, которую угнал у собутыльника

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:31:58+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Симферополе задержали угонщика автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отдел полиции пришел 32-летний местный житель и рассказал, что ночью у него угнали машину. По «горячим следам» стражи закона задержали 25-летнего мужчину, которого уже судили за имущественные преступления.

По его угонщика, они вместе с потерпевшим выпивали, потом он взял ключи от автомобиля приятеля и поехал кататься по городу и попал в аварию.

Против мужчины возбудили уголовное дело за угон машины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, его подозревают в еще нескольких имущественных преступлениях в Симферополе.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU