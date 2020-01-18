2020-01-18T12:31:58+03:00
Происшествия

Симферополец разбил машину, которую угнал у собутыльника

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Симферополе задержали угонщика автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отдел полиции пришел 32-летний местный житель и рассказал, что ночью у него угнали машину. По «горячим следам» стражи закона задержали 25-летнего мужчину, которого уже судили за имущественные преступления.

По его угонщика, они вместе с потерпевшим выпивали, потом он взял ключи от автомобиля приятеля и поехал кататься по городу и попал в аварию.

Против мужчины возбудили уголовное дело за угон машины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, его подозревают в еще нескольких имущественных преступлениях в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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