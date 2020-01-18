Симферополец разбил машину, которую угнал у собутыльника
В Симферополе задержали угонщика автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В отдел полиции пришел 32-летний местный житель и рассказал, что ночью у него угнали машину. По «горячим следам» стражи закона задержали 25-летнего мужчину, которого уже судили за имущественные преступления.
По его угонщика, они вместе с потерпевшим выпивали, потом он взял ключи от автомобиля приятеля и поехал кататься по городу и попал в аварию.
Против мужчины возбудили уголовное дело за угон машины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, его подозревают в еще нескольких имущественных преступлениях в Симферополе.
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ИСТОЧНИК KP.RU