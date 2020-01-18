2020-01-18T15:29:35+03:00
Общество

10 миллионов планируют заработать на ларьках в Симферополе

Администрация города продлевает договора на размещение нестационарных торговых объектов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе прошло внеочередное заседание Горсовета, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Администрация города продлевает договора на размещение нестационарных торговых объектов на новый срок, который не превышает пяти лет.

Кроме того, вносятся изменения в методику расчёта оплаты за размещение НТО, в частности за основу будут приняты результаты государственной кадастровой оценки земельных участков.

Это нововведение позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет в 2020 году. По предварительным расчетам это около 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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