Погода в Крыму на 20 января: без осадков и тепло до +7

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:15:29+03:00

На полуострове облачно с прояснениями

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20 января, понедельник, на Крымском полуострове пройдет без каких-либо природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +1…+3°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.

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ИСТОЧНИК KP.RU