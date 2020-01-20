Крымская полиция просит опознать погибшего

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:44:47+03:00

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В Симферополе устанавливают личность человека, погибшего 29 декабря 2019 года. Он лишился жизни в аварии возле конечной остановки на Ялтинском шоссе в Симферополе.

Погибшему, как сообщает пресс-служба МВД по Республики Крым, на вид 50-60 лет, рост 170 см, европеоидный вид лица. На переносице шрам в области - 5-6 сантиметров.

На нем была куртка оливкового цвета, синие джинсы, свитер в коричнево-белую полоску, тельняшка и кроссовки синего цвета с желтой подошвой.

В карманах куртки и брюк никаких вещей не нашли. Вдобавок у него не хватает нескольких зубов, как на верхней челюсти, так и на нижней.

Всех, кто что-либо знает о погибшем, просят позвонить по телефонам: (3652) 773-112, 8-978-105-31-52 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU