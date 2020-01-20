Морпехи ЧФ защитили крымский берег от десанта условного противника
Морские пехотинцы отразили высадку десанта на крымский берег, в рамках учения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.
По замыслу учения морпехам была поставлена задача по обороне побережья и отражению высадки десанта условного противника.
Морские пехотинцы подготовили берег к обороне, в то числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта.
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ИСТОЧНИК KP.RU