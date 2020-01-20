Морпехи ЧФ защитили крымский берег от десанта условного противника

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:52:55+03:00

В учениях задействовали более 200 солдат и около 30 единиц техники

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Морские пехотинцы отразили высадку десанта на крымский берег, в рамках учения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

По замыслу учения морпехам была поставлена задача по обороне побережья и отражению высадки десанта условного противника.

Морские пехотинцы подготовили берег к обороне, в то числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта.

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ИСТОЧНИК KP.RU