2020-01-20T09:52:55+03:00
Политика

Морпехи ЧФ защитили крымский берег от десанта условного противника

В учениях задействовали более 200 солдат и около 30 единиц техники
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Александр КОЦ
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Морские пехотинцы отразили высадку десанта на крымский берег, в рамках учения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

По замыслу учения морпехам была поставлена задача по обороне побережья и отражению высадки десанта условного противника.

Морские пехотинцы подготовили берег к обороне, в то числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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