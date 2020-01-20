Служебный пес Джой помог задержать карманника в Симферополе
В полицию Симферополя пришла 21-летняя местная жительница и рассказала, что в маршрутке у нее украли кошелек с деньгами и банковскими картами.
По горячим следам стражи правопорядка задержали на автобусной остановке двух мужчин, которые ехали вместе с девушкой.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, к тому моменту, как к мужчинам подошли полицейские, кошелек бросили на землю, при этом каждый из них стал отрицать свою причастность к краже.
Вычислить преступника помог служебный пес Джой. Он обнюхал кошелек и точно определил, кто из двух подозреваемых брал его в руки. Последующая контрольная проверка это подтвердила остроту нюха «четырехлапого полицейского».
Растерянный мужчина, 39-летний местный житель, который, как оказалось, ранее неоднократно был судим за имущественные преступления, после встречи с немецкой овчаркой Джоем сразу же признался в краже.
Против него возбудили уголовное дело за кражу, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как рассказал кинолог Вячеслав Вихор, его хвостатый подопечный Джой не только помог раскрыть преступление, но и успокоил заплаканную молодую девушку, которая смогла приласкать мохнатого защитника и поиграть с ним на остановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU