Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Республики Крым

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:42:43+03:00

29 лет назад прошел референдум, на котором большинство граждан проголосовали за создание Крымской автономии

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Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Республики.

- Наша республика динамично развивается, успешно решает масштабные задачи социально-экономического развития. Наш крымский дом строится на прочном фундаменте мира, свободы и взаимного уважения, - написал он на своей странице в Facebook.

СПРАВКА КП:

Каждый год 20 января на полуострове отмечают День Республики Крым, в честь референдума 1991 года, на котором большинство жителей высказалось за восстановление Крымской автономии.

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ИСТОЧНИК KP.RU