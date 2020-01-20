Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Республики.
- Наша республика динамично развивается, успешно решает масштабные задачи социально-экономического развития. Наш крымский дом строится на прочном фундаменте мира, свободы и взаимного уважения, - написал он на своей странице в Facebook.
СПРАВКА КП:
Каждый год 20 января на полуострове отмечают День Республики Крым, в честь референдума 1991 года, на котором большинство жителей высказалось за восстановление Крымской автономии.
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ИСТОЧНИК KP.RU