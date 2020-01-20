2020-01-20T12:17:02+03:00
Общество

Крымских перевозчиков оштрафовали почти на 3 миллиона рублей

Самое распространенное нарушение со стороны водителей - посадка пассажиров без билетов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба КрымавтотрансаФото: Пресс-служба Крымавтотранса
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В прошлом году крымских перевозчиков оштрафовали на более чем 2,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».

Всего на них составили более двух тысяч актов.

Самые распространенные нарушения со стороны водителей - посадка пассажиров без билетов, загрузка и провоз багажа без оплаты.

Основная доля нарушений приходится на безбилетный провоз людей. За 2019 год таких нарушений было более семи тысяч.

За разные нарушения уволили 46 сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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