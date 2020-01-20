Крымских перевозчиков оштрафовали почти на 3 миллиона рублей
Самое распространенное нарушение со стороны водителей - посадка пассажиров без билетов
Фото: Пресс-служба Крымавтотранса
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В прошлом году крымских перевозчиков оштрафовали на более чем 2,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».
Всего на них составили более двух тысяч актов.
Самые распространенные нарушения со стороны водителей - посадка пассажиров без билетов, загрузка и провоз багажа без оплаты.
Основная доля нарушений приходится на безбилетный провоз людей. За 2019 год таких нарушений было более семи тысяч.
За разные нарушения уволили 46 сотрудников.
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ИСТОЧНИК KP.RU