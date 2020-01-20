Стало известно, во сколько обойдется очистка Даниловского пруда в Симферополе
На работы необходимо около 38 миллионов рублей
Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очистка пруда на улице Данилова обойдется в 38 миллионов рублей, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
- Работы по очистке водоема планируют провести в этом году. Сейчас власти города ищут возможность выделить деньги из бюджета, - рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко.
Кроме того, помимо самого пруда очистят и прилегающую реку Славянку от водоема до переулка Гренажный.
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ИСТОЧНИК KP.RU