Стало известно, во сколько обойдется очистка Даниловского пруда в Симферополе

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:53:47+03:00

На работы необходимо около 38 миллионов рублей

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Очистка пруда на улице Данилова обойдется в 38 миллионов рублей, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

- Работы по очистке водоема планируют провести в этом году. Сейчас власти города ищут возможность выделить деньги из бюджета, - рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко.

Кроме того, помимо самого пруда очистят и прилегающую реку Славянку от водоема до переулка Гренажный.

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ИСТОЧНИК KP.RU