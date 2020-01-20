Спасатели в Алуште вытащили из моря пьяного мужчину, который пошел купаться в шторм

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:31:48+03:00

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Спасатели в Алуште вытащили из моря мужчину, который пошел купаться в шторм. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

В воскресенье, 19 января, в 23.37 сотрудникам ведомства сообщили о ЧП - в районе пляжа Черновские камни человек не может выйти из моря из-за сильного шторма.

На место выехали спасатели, один из них подплыл к пострадавшему, надел на него спасательный круг и доставил на берег, где передали медикам.

Стоит отметить, сразу эвакуировать мужчину не получилось из-за того, что он был крупного телосложения и перебрал с алкоголем.

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ИСТОЧНИК KP.RU