На «Тавриде» развязка «Симферополь – Николаевка» готова на 85 процентов
На трассе Таврида транспортная развязки на выезде из Симферополя в сторону Николаевки готова на 85 процентов.
- По путепроводу, который ведет из города, уже едут машины, - сообщил Григорий Назаров, пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД».
Сейчас идут земляные работы на съездах с развязки и участке основного хода в районе путепровода.
В полном объеме движение на развязке начнется в сентябре, когда будет запущена в эксплуатацию вся Таврида.
Развязка «Симферополь - Николаевка» - одна из четырех, строящихся на обходе Симферополя в составе 5-го этапа трассы «Таврида».
Общая протяженность пятого этапа, который начинается в районе поворота на села Укромное и Трудовое, а заканчивается выходом на трассу Дубки-Левадки, 24,7 километров.
В общей сложности на трассе от Керчи до Севастополя 18 транспортных развязок.
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ИСТОЧНИК KP.RU