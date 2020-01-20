На «Тавриде» развязка «Симферополь – Николаевка» готова на 85 процентов

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:04:54+03:00

В полном объеме движение на развязке начнется в сентябре. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

Полноценное движение на участке начнется в сентябре

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На трассе Таврида транспортная развязки на выезде из Симферополя в сторону Николаевки готова на 85 процентов.

- По путепроводу, который ведет из города, уже едут машины, - сообщил Григорий Назаров, пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД».

Сейчас идут земляные работы на съездах с развязки и участке основного хода в районе путепровода.

В полном объеме движение на развязке начнется в сентябре, когда будет запущена в эксплуатацию вся Таврида.

Развязка «Симферополь - Николаевка» - одна из четырех, строящихся на обходе Симферополя в составе 5-го этапа трассы «Таврида».

Общая протяженность пятого этапа, который начинается в районе поворота на села Укромное и Трудовое, а заканчивается выходом на трассу Дубки-Левадки, 24,7 километров.

В общей сложности на трассе от Керчи до Севастополя 18 транспортных развязок.

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ИСТОЧНИК KP.RU