2020-01-20T14:45:04+03:00
Общество

Крымчане смогут баллотироваться на должность президента России

Согласно поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин, стать главой государства не смогут те, кто когда-то имел иностранное гражданство и был гражданином РФ менее 25-ти лет
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Крыма смогут баллотироваться на должность президента РФ.

- Вопрос об ограничении кандидата на должность президента России 25-летием гражданства РФ и отсутствием иного гражданства означает то, что мы автоматически исключаем граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, - сказала заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

По ее словам, итоговое решение этой проблемы будет принято в ходе дискуссий.

Как пишут «Известия», депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сказал, что рабочая группа займется поиском подходящей формулировки, поскольку «человек, проживающий в Крыму, живет на территории России».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил закрепить в законодательстве пункт, который гласит, что занять должность главы государства только россиянин, который проживает в России не менее 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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