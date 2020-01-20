За несколько дней в Симферополе родилось 100 детей
В крымской столице зарегистрировали 200-го новорожденного
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе зарегистрировали 200-го новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
- Только 14 января мы чествовали 100-го ребёнка, зарегистрированного в этом году, а спустя несколько дней чествуем 200-го, - сказала заведующая отделом регистрации рождения города Людмила Назаренко.
По ее словам, это дает надежду на то, что в2020 году в крымской столице количество новорожденных превысит 7 тысяч детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU