2020-01-20T15:09:49+03:00
Общество

Часть Симферополя останется без света 21 января

Электричество отключат из-за внеплановых работ
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Во вторник, 21 января, из-за внеплановых работ выключат свет на нескольких улицах Симферополя, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

Так с 8.00 до 17.00 электроэнергию отключат на улице Красных подпольщиков 2-24а (чет), 1-27 (нечет), на улице Чернышевского 8-14 (чет), 11-17 (нечет) и на улице Большевика Шаталова 26-30 (чет).

Кроме того, света не будет на улице Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет) и на улице Кечкеметская 95-127 (нечет).

Без света останутся жители улицы Коммунаров 2-30 (чет), 1-43 (нечет) и улицы проспект Победы 194-196 (чет).

А также на улице Сельвинского 81-83 (нечет).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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