В Севастополе при ремонте теплотрассы нашли труп
В Севастополе обнаружили мертвого мужчину на трубах теплотрассы.
О пострадавшем, который лежит в траншее и не подает признаков жизни в Центр гражданской обороны сообщили очевидцы.
- Спасатели поисково-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, обнаружили тело мужчины в районе проведения ремонтных работ по улице Героев Сталинграда, - отметили в пресс-службе ГКУ Центра гражданской защиты города Севастополя.
Сразу же на место ЧП приехали и сотрудники полиции. Спасателям же ничего не оставалось, как помочь вытащить тело из канавы, чтобы его могли отвезти в морг.
Полиция Севастополя выясняет все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU