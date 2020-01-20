2020-01-20T15:16:18+03:00
Происшествия

В Севастополе при ремонте теплотрассы нашли труп

Тело лежало в траншее на проспекте Героев Сталинграда
Галина КОВАЛЕНКО
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Человеку нельзя было уже помочь. Фото:ГКУ ЦГЗ г. СевастополяЧеловеку нельзя было уже помочь. Фото:ГКУ ЦГЗ г. Севастополя
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В Севастополе обнаружили мертвого мужчину на трубах теплотрассы.

О пострадавшем, который лежит в траншее и не подает признаков жизни в Центр гражданской обороны сообщили очевидцы.

- Спасатели поисково-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, обнаружили тело мужчины в районе проведения ремонтных работ по улице Героев Сталинграда, - отметили в пресс-службе ГКУ Центра гражданской защиты города Севастополя.

Сразу же на место ЧП приехали и сотрудники полиции. Спасателям же ничего не оставалось, как помочь вытащить тело из канавы, чтобы его могли отвезти в морг.

Полиция Севастополя выясняет все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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