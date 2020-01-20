2020-01-20T18:03:16+03:00
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Крымчанину Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины.

- По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы, - написал его адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, Ивана вывезли с полуострова в Москву спецбортом и поместили в СИЗО «Лефортово».

Фото: Скриншот со страницы Николая Полозова в Facebook

Фото: Скриншот со страницы Николая Полозова в Facebook

Фото: Скриншот со страницы Николая Полозова в Facebook

Фото: Скриншот со страницы Николая Полозова в Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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