В Севастополе у ньюфаундленда Гриши сгорел дом
В Севастополе на одну бездомную собаку стало больше. Без крыши над головой, в самом прямом смысле слова, осталась ньюфаундленд по кличке Гриша.
- У его хозяина сгорел дом в Севастополе, и негде теперь жить, - сообщили крымские волонтеры. - Он вынужден пристроить собаку в хорошие руки.
У хозяев собак сгорел дом. Фото: Maria Rudakova/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB
Ньюфаундленд Гриша - тихий, спокойный, знает все команды, хорошо ладит с детьми. Ему шесть лет, он чипирован, но его документы не успели вытащить из огня - все бумаги сгорели.
Зато есть контакты ветеринарного врача, который в курсе его прививок и прочих необходимых дел.
Телефон хозяина собаки: +79780176525 Анатолий
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ИСТОЧНИК KP.RU