2020-01-20T16:28:27+03:00
Общество

В Севастополе у ньюфаундленда Гриши сгорел дом

Собаке-симпатяге нужен новый хозяин [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Гриша - добрый и хороший пес. Фото: Maria Rudakova/‎КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FBГриша - добрый и хороший пес. Фото: Maria Rudakova/‎КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB
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В Севастополе на одну бездомную собаку стало больше. Без крыши над головой, в самом прямом смысле слова, осталась ньюфаундленд по кличке Гриша.

- У его хозяина сгорел дом в Севастополе, и негде теперь жить, - сообщили крымские волонтеры. - Он вынужден пристроить собаку в хорошие руки.

У хозяев собак сгорел дом. Фото: Maria Rudakova/‎КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB

У хозяев собак сгорел дом. Фото: Maria Rudakova/‎КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB

Ньюфаундленд Гриша - тихий, спокойный, знает все команды, хорошо ладит с детьми. Ему шесть лет, он чипирован, но его документы не успели вытащить из огня - все бумаги сгорели.

Зато есть контакты ветеринарного врача, который в курсе его прививок и прочих необходимых дел.

Телефон хозяина собаки: +79780176525 Анатолий

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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